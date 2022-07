Laupäeval algab Rakvere Funkfest

Freyr on tuntud 2020. ja 2021. Eurovisionidelt lauludega "Think About Things" ja "10 Years".

"Suur menu kahel aastal järjest, hea huumorisoon, imeline lavasõu. Need on märksõnad, mis ühe tipptasemel artistiga kaasas käivad," ütles festivali peakorraldaja Johannes Pihlak.

"See tuleb parim pidu sel aastal kogu maailmas," lubas Freyr ise Eesti kuulajatele. Artist andis kontserdi eile Poolas ja jõuab Eestisse laupäeva pärastlõunal ja astub lavale sama päeva südaööl.

Rakvere Funkfestil astuvad üles veel ka Alika Milova, kes on kokku pannud eraldi funk-repertuaari. Esineb ka Sofia Rubina ja Siim Aimla Funk Band.

Festivali avab Rahel ja peaesinejat soojendab äsja uue singli välja andnud Arg Part.

Funkfesti GTA eriprogrammi raames astuvad üles ka Marten Kuningas, Karl Vilhelm Valter, Marta Lotta Kukk ja Maria Kallastu.

Peale peaesineja etteastet jätkub järelpidu lokaalis Mjau, kus plaati keerutavad DJ Kevin Telliskivi ja DJ Kukeke.

Rakvere Funkfest toimub juba teist korda Rakvere Vallimäel.