Tallinna loomaaia laiskloom harjub tasapisi uue elukohaga

Laisik on sündinud Austrias Schönbrunni loomaaias 3. juunil ja on praegu veel nimetu.

Ta elab koos valgetups marmosettidega keskkonnahariduskeskuse fuajees.

Oma uue elukohaga tutvumiseks vajab laisik veel veidi aega, mistõttu meeldib talle põhiliselt lesida vanadest tuletõrjevoolikutest meisterdatud madalas kiiges kõrgel lae all.

Loomaaia vanemkuraatori Jelena Semjonova sõnul on varsti võimalik ka laisiku söötmist näha, kuid enne peab loom end uues kodus mugavalt sisse seadma.

"See on väga ilus ja huvitav loom, see on kahe varbaga laiskloom. Ta tuli meile juunis Austriast Schönbrunni loomaaiast. Ta istus natukene aega karantiinis ja siis me kolisime ta koos valgetups marmosetiga siia majja ja siis nad elavad siin," rääkis Semjonova.