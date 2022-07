Viljandi linnapea eluheidikute puhkeala loomisest: me ei saa pead liiva alla peita

Timpson tõdes, et kuigi linnavalitsus eelistaks pildis olla uute ehituste ja teede avamisega, ei saa linn pead liiva alla peita ja ignoreerida fakti, et nende omavalitsuses elavad inimesed, kes on elu hammasrataste vahele jäänud. Linnapea, kes on terve oma elu Viljandis elanud, tõdes, et joodikud – nii nad ennast ise kutsuvad – on turu ning selle kõrval asuva Valuoja pargi juures peaaegu terve tema eluaja eksisteerinud. Timpson rääkis, et kui esimesed pargielanikud 90ndatel turu juurde tekkisid, arvati, et olukord on ajutine ning küll see probleem aja jooksul ise laheneb. Täna, 30 aastat hiljem, tuleb tõdeda, et probleem pole kuhugi kadunud.

Linnapea sõnul polnud probleemiks see, et osa inimestest tänaval aega veedab, vaid see, et nad seal samas pinkide kõrval oksendasid, magasid ning möödujatele kommentaare tegid.

Selleks, et joodikuprobleemile lahendus leida, konsulteeris linnavalitsus teiste kohalike omavalitsuste ja erinevate spetsialistidega. "Elu näitab, et kui me nad poolvägisi linna äärde või politseisse viime, tulevad nad tagasi, kuid see ei ole lahendus. Seetõttu otsustasime neile luua Valuoja oru pargis umbes 20-meetrise ala, mis on silma alt natuke rohkem ära viidud," kirjeldas Timpson.

Eelmisel aastal proovis linn koostöös politsei ja töötukassaga pargirahvale tööampse leida. "Kulutasime palju aega, energiat ja raha, et neid tööga harjutada ja järje peale aidata, aga väga edukas see projekt polnud. Neil inimestel puudub motivatsioon tööd teha ja vastutustundlik olla. Nüüd proovisime järgmise sammu teha," sõnas linnapea.

Lisaks pinkidele viis linnavalitsus joodikute puhkealale ka prügikastid, see oli kasutajate isiklik soov olnud. Hetkel käivad linnavalitsuses arutelud parki teisaldatava tualeti soetamise asjus.