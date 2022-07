Laupäeval toimub Tõrvas valgusfestival Tulede Öö

Ümber Tõrva Veskijärve lookleval valguskunsti- ja muusikarajal saab kogeda maagilisi valgus- ja heliteoseid ning sõita järvel põhjavalgustusega paatidel. Tulede Ööle annavad hoogu 5Miinust ja Black Velvet.

"Tõrva Tule-Päevade programmi koostades proovime alati arvestada võimalikult paljude huvide ja eelistustega ning üritustele saab tulla mugavalt kogu perega," sõnas Tõrva vallavanem Maido Ruusmann. "Lisaks vihjele, et Tule-Päevadel ei puudu elav ega tehislik tuli, on see ühtlasi kutse tulla nautima kõiki suvituslinna võlusid – nii sel suvel Ukraina toetuseks avatud Vabaduse parki, vee- ja saunakeskust Tõrva Veemõnulat, ainsat Eestis paiknevat mausoleumi ning palju muudki."

Tõrva on üks väheseid ametliku kuurortlinnatunnistusega suvituslinnasid Lõuna-Eestis.