Esimene eestlanna jõudis maailma kõige ohtlikuma mäe K2 tippu

Hiina ja Pakistani piiril asuv K2 on maailma kõrguselt teine mägi Mount Everesti järel. Raskesti ligipääsetavat 8611-meetrist mäge saab vallutada kümmet erinevat marsruuti mööda, kuid seal valitsevate ekstreemsete ilmaolude tõttu on enamasti võimalik ekspeditsioone korraldada vaid suvel.

Esimese eestlasena jõudis K2 tippu 2018. aasta suvel Andras Kaasik, kes hiljem "Ringvaatele" antud intervjuus sõnas, et mägedes käimine pakub rahuolu, enese tundmaõppimise rõõmu ja annab teadmise, kuidas kriisiolukordades toime tuled.

"Kui sealt tagasi tulla, siis ma olen rõhutanud, et need maised mured, mis meil siin on, pole üldse suured," tõdes Kaasik toona.

2021. aastal jõudis K2 vallutanud Melesk esimese eestlannana maailma kõrgeima mäe Džomolungma (Mount Everesti) tippu.

K2 tippu on jõudnud 377 inimest ning 91 inimest on vallutuse ajal hukkunud.