Räppar Leis avaldas uue loo "Pusle"

Räppar Leis andis välja singli "Pusle", mis on tema esimene uus materjal pärast tänavu mais ilmunud koostöölugu "Sucka Shit".

"Loo instrumentaal istus mul sahtlis juba paar kuud enne loo valmimist. Sõnade kirjutamiseks läks alles siis, kui tundsin et vibe on õige," selgitab Leis.

Loos teeb kaasa ka kaw. "Kui ma kuulsin esimest korda seda instrumentaali, teadsin kohe, et pean kawi sellesse loosse saama," sõnas Leis ja mainis, et artistina tunduvad vahepeal mingisugused valikud väga loogilised ning see oli üks neist. "Kawi meloodiline ning mänguline lähenemine sobis sellesse loosse ideaalset"

Leis ise ei ole ainult räppar ega laulukirjutaja, vaid teeb kaasa ka telgitagustes. ""Puslele" tegi tausta USA produtsent nimega Pandi, kes on produtseerinud ka minu varasemad lood "Ridade Vahelt" ning "Poole Peal", mix'i ja master'i tegin ma loole ise," sõnas ta.