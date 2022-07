Marko Mäetamm: mitte-kunstnikud on palju suuremad kaoseinimesed

Kunstnik Marko Mäetamm ütles Vikerraadio saates "Maitse asi", et teda häirib, kui ühiskonnas arvatakse valdavalt nagu oleks kunstnikud jubedad boheemid, kes ei saa isegi kellaajast aru. Tema sõnul on selliseid väga vähe, suurem osa on ülimalt organiseeritud.

"Eriti kui sa oled vabakutseline kunstnik, pead väga paljudes eluvaldkondades toimima. Ei ole niimoodi, et lihtsalt maalid. Sa pead raamatupidamiseni välja kõigega hakkama saama, ennast müüma ja turundama. Ma julgen väita, et mitte-kunstnike seas on palju suuremaid kaoseinimesi kui kunstnike seas," rääkis ta.

Marko Mäetamm armastab ise väga korda ja ammutab energiat näiteks põrandapesust: "Minu jaoks on oluline, et kui ma teen oma asju, siis ma ei otsi ega surfa kuskil sahtlites, vaid tean pimesi, kust ma võtan mingisuguse töövahendi. Ja aeg-ajalt ma pesen süsteemselt põrandat, tunnen, et energia hakkab siis liikuma ja asjad on paremini. See on mingisugune energeetiline värk."

Saatejuht Priit Kuuse küsimusele, mis kunstnikku inspireerib, vastas viimane, et nendeks ei ole toredad, vaid hoopis rasked asjad.

"Probleemid, millega ma ei oska hakkama saada, mis jäävad närvima. Asjad, mis ei ole toredad. Mind on palju kritiseeritud, miks ma teen süngeid ja negatiivseid töid, aga mulle tundub, et need tööd tulevad sellest, mis jääb painama, ja toredad asjad ei jää painama," kõneles ta.

Mäetamme meelest on enamik inimesi maailmas toimuva suhtes tundlikud, kuid kunstnikel ja muusikutel on võimalus see loomingu kaudu välja valada, mitte enda sisse jätta. "Ma otsin mingi väljapääsu ja teen näitusi sellest. On seda kellelegi tarvis või ei — see on eraldi küsimus," naeris ta.

