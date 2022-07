Tallinnas algab kampaania öise heakorra parandamiseks

Kampaania eesmärk on inimestele meelde tuletada, et samal tänaval, kus asuvad baarid ja lokaalid, võivad olla ka inimeste kodud. Samuti julgustatakse märkama rohkem ümberringi toimuvat ning kahtluse korral reageerima ja abistama.

"Öösel saab hea olla nii nendel inimestel, kes tahavad kodus magada kui ka nendel, kes on otsustanud välja lõbutsema minna. Turvalisse ja sõbralikku ühiskonda saavad kõik võrdselt panustada," ütles Tallinna linnavalitsuse ööelu nõunik Natalie Mets.

Politsei- ja Piirivalveameti Lääne-Harju politseijaoskonna patrullitalituse juhi Lennart Kamsi sõnul pakuvad hilised õhtutunnid politseile kõige rohkem tööd, sest peomeeleolus inimesed ei pruugi alati teistega arvestada.

"Hea ja turvalise ööelu tagajaks ei saa olla ainult politsei, vaid iga inimene ise peab arvestama sellega, et ta ei viibi linnas üksinda. Kontrollides oma käitumist ja märgates abivajajaid, loome turvalise keskkonna kõigile," ütles Kams.

Kalamajas tegutseva Sveta baari juhatuse liikme ja kontserte korraldava agentuuri Damn.Loud asutaja Roman Demchenko sõnul on huvitav ning turvaline ööelu tähtis iga tänapäevase linna kuvandile.

"Kultuurne ööelu meelitab Tallinnasse turiste, pakub head ajaveetmise võimalust kohalikele ja annab tööd väga paljudele inimestele muusikutest baaritöötajateni," ütles Demchenko. "Samas on oluline, et ööelu tegevused tekitaksid võimalikult vähe kahju ja ebamugavust. Ma usun, et antud kampaania tõstab meie ööelu kvaliteeti ja tuletab inimestele meelde, millised on käitumisnormid meie avalikus ruumis."

Kampaanial on kaks põhisõnumit. Üks tuletab meelde öörahust kinni pidamise vajalikkust inimeste kodude lähedal ning teine kutsub üles aitama inimesi, kes võivad abi vajada.