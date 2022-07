Avatud talude päev saab avalöögi laupäeval Viljandimaal

Pajumäe talu peremees Viljar Veidenbergi sõnul tuleb eelseisev nädalavahetus sündmusterohke. "Pajumäe talul on hea meel avaüritust võõrustada ning kõiki endale nädalavahetuse jooksul külla oodata. Talu on avatud nii laupäeval kui ka pühapäeval ning meie juures saab näha piimatoote valmimist algusest lõpuni – alustades rohumaast, põllutööriistadest ja lehmadest ning lõpetades kohupiimakreemi, jogurti või juustu valmimise ning pakendamisega. Usun, et põnevat avastamist jagub kõigile," ütles talu peremees.

Avaüritusel mängib muusikat ansambel Lõõtsavägilased. Kohapeal saab uudistada meiereid, tutvuda erinevate põllumasinatega ning tegeleda mitmesuguste talutegevustega. Kehakinnituseks pakutakse eestimaisest toorainest suupisteid ning degusteerimiseks talu mahepiimatooteid.

Kaheksas üle-eestiline avatud talude päev toimub tänavu pühapäeval, 24. juulil, kui külastajatele avab oma väravad üle 300 talu ja maaettevõtte üle Eesti. Neist neli viiendikku on avatud ka 23. juulil. Avatud talude päeval osalevate talude kaarti näeb ürituse ametlikul veebilehel avatudtalud.ee ning paberkaardi leiab Maalehe 14. ja 21. juuli numbri vahelt.