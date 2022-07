Heini Vaikmaa: Kare Kauks oli mulle Otsakoolist meelde jäänud

Vaikmaa meenutas, et otsus bänd luua tekkis koos Karl Madisega sõjaväes olles ning 1982. aastal, kui kohustus aega teenida läbi sai, pandigi grupp kokku. Ansambel sai omale nime küsitluste kaudu: Padisel toimus laudadega pidu ning bändiliikmed korraldasid seal küsitlusi, et teada saada, mis rahvale enim meeldib. Nimi Mahavok tuli kõikide tolleaegsete bändiliikmete perekonnanimede initsiaalidest.

Mahavoki esimene solist oli Karl Madis, kes paar aastat pärast Mahavoki loomist Karavaniga tegutsema hakkas ning lühikese perioodi oli bändi solistiks Marju Länik. Vaikmaa tõdes, et Otsakoolist oli talle meelde jäänud Kare Kauks ning teiste bändikaaslastega arutleti pikemat aega, et temaga võiks koos muusikat teha.

"Leo Karpin rääkis, et lauluväljakul tuleb suur üleliiduline sõu ja küsis, kas mul on mõni lugu, mida esitada. Võtsime end kokku ja läksime linnahalli stuudiosse. "Mägede hääl" sündis mul klaveri taga väga ruttu ning siis kutsusime Kare proovima," kirjeldas Vaikmaa Kare Kauksi bändi kutsumist ja Mahavoki ühe populaarseima loo sündi.

Tänapäeval on Mahavoki solist Heini Vaikmaa tütar Anet Vaikmaa. Heini Vaikmaa sõnul ei tasu soliste omavahel võrrelda, sest mõlemad lauljad on omanäolised. "Fakt on see, et teist Kare Kauksi me Eestis ei leia," lisas ta.

Vaikmaa sõnas, et bändi sünnipäevale pühendatud kontsertidel on võimalik kuulda nii endiseid kui ka praeguseid bändiliikmeid.