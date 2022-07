Texase ülikoolis avatakse kursus, mis põhineb Harry Stylesi töödel

Kursus "Harry Styles and the Cult of Celebrity: Identity, the Internet and European Pop Culture" on Texase ülikooli Honors College'is saadaval alates järgmisest kevadest. Kursuse käigus uuritakse kaasaegse kuulsuse kultuurilist ja poliitilist arengut keskendudes popstaari loomingule nii muusikas kui ka filmis.

Dr Louie Dean Valencia teatas uudisest sotsiaalmeedias, nimetades seda esimeseks omataoliseks. Kursuse kirjelduses seisab, et see keskendub Harry Stylesile ja Euroopa kultuurile selleks, et mõista kaasaegse kuulsuse kultuurilist ja poliitilist arengut ning nende seotust soo, seksuaalsuse, rassi, klassi, rahvuse, globalismi, meedia, moe, fänni- ja internetikultuuri ning konsumerismiga.