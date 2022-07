Ajalooline purjelaev Runbjarn jõudis Pariisi

12. juunil alustas ajalooline rannarootsi purjelaev Runbjarn kahe aasta pikkust teekonda Ukrainasse ning on praeguseks üle Läänemere ja seitsme riigi seigeldes jõudnud Prantsusmaa pealinna.

Teekonnal on peatusi tehtud Gotlandil, Kielis, Rotterdamis ja Brüsselis. Reisi lõppsihiks on Gammalsvenskby (Vanarootsi) küla Ukrainas, mille asutasid 1782. aastal Hiiumaalt lahkuma sunnitud rootslased. Ajaloolise reisi eesmärk taas kokku siduda vanad rannarootsi sidemed ning panna kõlama tänapäeval oluline sõnum Ukraina, Eesti ja Euroopa sidemete kohta.

Runbjarni kapten Ain Raie ja roolimees Tiir Pruuli Eiffeli torni lähistel Autor/allikas: Pressimaterjal

Reis on jagatud kümnepäevasteks etappideks, Pariisis lõppes ekspeditsiooni kolmas etapp. Reis on kulgenud plaanitult, kuigi raskusi on valmistanud Euroopat räsiv kuumalaine. Edasi liigutakse mööda kanaleid ja jõgesid kuni Budapestini, kus talvitutakse.

Hersoni oblastis asuvasse vanasse rootsi külla plaanitakse saabuda 2023. aasta varasuvel. Praegu on piirkonna okupeerinud Vene väed, kuid laevapere lootused on peatse rahu saabumisel, millega avaneks võimalus sõita üle Musta mere ning teha teoks ammune unistus silduda Dnepri kaldal.