Teatriprodutsent: laste ja koertega teatriskäijatel jääb õigust ülegi

Pärdi päevade, Birgitta festivali, Nargenfestivali ja lavastusega "... ja Margus Nõkogude armeest" seotud Tikerpuu tegi hiljuti sotsiaalmeediasse postituse, kus meenutas teatrihuvilistele, et laste ja loomade koht pole täiskasvanutele mõeldud etendustel. Tema sõnul on soovid väikelaste, imikute ja koertega teatris käia igapäevased nähtused.

"Kui nüüd arvatakse, et ma teen kogupereüritusi ning "Pipi Pikksukka" ja ei luba last teatrisse, siis eksitakse rängalt. Minu ampluaa on teha kontserte ning õhtuseid etendusi täiskasvanutele. Ei ole kohane tulla beebiga etendusele, mis on nii sisu, vormi kui ka ajalise mahu poolest täiskasvanutele mõeldud," selgitas Tikerpuu.

Tikerpuu sõnas, et on ette tulnud hetki, kus ta on arvanud, et ta osaleb mõnes eksperimendis või peidetud kaameratega sõus, sest küsimused, millega tema poole pöördutakse, tunduvad liiga radikaalsed, et tõesed olla.

"Ma siin vaidlen kolmenädalase lapse emaga, kes väidab mulle, et tema ostis pileti märtsis – arvuta, kuidas sa tahad, igal juhul oli ta padurase – ja tema otsustas, et tal on vaja juulis kolmenädalase beebiga teatrisse tulla. Ma mõtlesin, et see on libakonto, kuid ei. Lõpuks jääb neil õigust ülegi ja mina olen see lapsevihkaja," kirjeldas ta.

Mõned nädalad tagasi olid inimesed oma koertele teatrietendusele piletid ostnud. Tikerpuu ema, kes oma sõbrannadega publikuteenindajate rolli täidab, andis juhtumist ka tütrele teada. "Etendusele tuli kaks prouat, kes olid ostnud neli piletit, millest kaks olid koertele. Publikuteenindajad lahendasid olukorra ära ning lõpuks said prouad ise ka aru, et teatrietendusele pole kohane koertega tulla," seletas Tikerpuu.

Hetkel toimuvad Nargenfestivali ja Kinoteatri koostöös Naissaarel lavastuse "Bäng" etendused. Kuna trupp elab etenduste mängimise perioodil saarel koos, arutletakse üheskoos erinevate situatsioonide üle. "Kui sa oled näitleja, oled näitemängus sees ja esitad oma teksti, siis õudselt häirib, kui saalis käib mingi sigimine ja sagimine."

Selleks, et etenduseaegset sagimist vähendada, käib Tikerpuu Naissaarel enne etendust publikule meenutamas, et nad tualetis ära käiks. "See tundub naeruväärne, aga põhimõtteliselt teen ma seal stand up'i oma peldikujutuga enne etendust ära. Kui sa arvad, et keegi ei tõuse, siis sa eksid. Oma kakskümmend inimest tõuseb püsti, sest ma ütlesin, et mine pissile."

Produtsenti paneb imestama, et kaks tundi on ajaperiood, mil täiskasvanud inimesed ei suuda ennast talitseda ning isegi etenduse ajal tõustakse püsti, et tualetti kasutada.

"Teatrimajadest väljaspool on tihti lava asukoht publiku suhtes teistmoodi lahendatud. Põhimõtteliselt komberdan ma üle lava, silm ei pilgu, kas laval on vaikne või vali stseen, ja kaabin ennast delikaatselt näitlejate vahelt galopis mööda. Mis delikaatsus see on? See segab näitemängu ja vaatajaid," kirjeldas Tikerpuu.

Samuti tõi ta välja, et uueks trendiks on teatrietenduste ajal telefoni kasutamine. "Üks näitlejanna ütles, et pole etendust, kus black out'i saab teha, sest nii mõnigi läheb siis kohe telefoni ja vaatab, mis tal uudist on. Kas sul endal ei tule mõte, et kuule-kuule, see black out on näiteks sisuliselt öö? Nüüd on see päev, sest pooltel on telefonid peos," kirjeldas ta.

Tikerpuu tõdes, et ka temal on olnud olukordi, kus tal on etenduse ajal igav hakanud, kuid selle asemel, et telefon kätte võtta või keset etendust minema kõndida, on ta näiteks saalis laeplaate lugenud ja seejärel vaheajal lahkunud.