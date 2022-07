Tartusse Emajõe äärde kerkis 3,5-tonnine liivaskulptuur

Kui veel talvel sai linnapildis näha tudengite valmistatud lumest tiigrit, siis sel korral võeti suvisele ajale kohaselt ette liivast kuju vormimine.

"Teised linnad Eestis on juba teinud, aga minu teada Tartus vist ei ole tehtud. Eks televaatajad võivad mind parandada, kui Tartus on tehtud liivaskulptuuri, aga minu andmetel võiks ja peaks see olema esimene," rääkis Tartu projektide eestvedaja Ragnar Kekkonen.

Kavand ja mitme vaala pildi alusel valminud makett on Pallase skulptuuriosakonna looming, milleks koguti inspiratsiooni nii Emajõest kui ka kaugematest vetest.

"Pealkiri on "Emajõe säga". Tegemist on küll sinivaalaga, aga see on see müstiline kümnemeetrine säga, kes meil siin kuskil jões on. Et inspireeriks veidi unistama, et ka sellised olendid võiksid meil siin kohapeal olla," selgitas skulptor ja juhendaja Kail Timusk.

3,5-tonnise skulptuuri valmistamine võttis kuuel meistril kokku kuus päeva. Kui lumest kuju vormimine andis tudengitele ka veidi eksimisruumi, siis liiva puhul on parandused keerulised.

"Erinevus talvise ehitamisega on see, et see on ikkagi tore rannapidu põhimõtteliselt. Päike paistab, vihma sajab ka, aga materjal on palju pehmem. Lumega saab kergemini parandada, aga kui liivast midagi välja lõigata, siis seda tagasi panna enam kahjuks ei saa. Ta on habras, võrreldes teiste materjalidega, mis Pallases tehakse, on see ikkagi suhteliselt ilmastikust olenev ja inimestest olenev," rääkis Timusk.

Et kuju oleks ilmastiku eest kaitstud, pritsitakse sellele peale vee ja PVA-liimi kiht. Vihmasest ilmast suurema ohuna näevad asjaosalised kuju otsa ronida soovivaid külastajaid, keda pilvise ja vihmase ilmaga rannas veel näha polnud.