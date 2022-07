Valgeranna festivalil astuvad üles Sigma, Wateva, 5Miinust jpt.

Valgeranna festivali peaesineja on Londonist pärit duo Sigma, kes sai maailmakuulsaks 2014. aastal ilmunud hittlooga "Nobody To Love". Samuti andis duo kuu aega tagasi välja uue ja ühtlasi ka teise stuudioalbumi "Hope".

Kodumaisetest artistidest astub festivalil lavalaudadele Võsu räpigrupp 5Miinust ning samuti saab varbad liiva pista Shanoni ja Daniel Levi muusika saatel. Lisaks tantsutavad festivalipublikut elektroonilise muusika duo Wateva, superstaar Alika Milova, Koit Toome ja Getter Jaani ühisesitus, Siimi, AG, Marcara, Ekobros, Rozell ning Triple Macho.

"Mul on väga hea meel, et Valgeranna festival on pandeemiaaega trotsides toimunud alates 2016. aastast igal suvel ning jätkab traditsiooni ka sel aastal. Alati on rõõm kohata heatujulisi inimesi, kes on tulnud looduskaunisse Valgeranda head muusikat ja melu nautima," sõnas festivali peakorraldaja Emil Oja.