Pime luuletaja Päiv Jürgen Dengo: inimestest kiirguvat soojust on tunda

Lavaluuletajana tähelepanu pälvinud Päiv Jürgen Dengo on 31-aastane noormees, kes on sünnist saati pime. Augustis kuuleb Dengot luuleprõmmu üle-eestilises finaalis.

"Ma olen Tartu Ülikooli esimese kursuse etnoloogia, folkloristika ja antropoloogia magistrant. Uurin jutustamist," tutvustas end Dengo.

"Luuletajana on mul võimalus tõsta esile teemad, mida ma leian, et on hetkel oluline kajastada," lausus ta. Näiteks pälvis ühel kevadisel luuleprõmmu üritusel tähelepanu Dengo tekst, mis on inspireeritud Ukraina naistest.

"Seda tehakse avalikus kohas, publiku juuresolekul ja aktiivsel osalemisel ajalise piiranguga. See peab olema omalooming," loetles Dengo luuleprõmmu kriteeriume.

"Inimestest kiirguvat soojust on tunda," vastas Dengo küsimusele, kuidas ta publikut tajub. "Keegi ikka aevastab, keegi liigutab midagi, sügab pead. On võimatu, et inimesed oma olemasolust märku ei annaks," lausus ta.

Dengo selgitas, et räppimislangu ja luuleprõmmu vahe on selles, et lavaluules võib vabalt esitada ka vabavärssi ning väga paljud teevadki seda. Samuti puudub seal otsene vastastikune konkurents - igaüks on lihtsalt enda eest väljas.

"Ma olen Euroopa üksinda läbi sõitnud," rääkis Dengo, et ta saab väga hästi endaga hakkama. "Elasin näiteks Rumeenias. Tegin vabatahtlikku tööd," lisas ta. "Praegu elan Tartus üksinda."

Luuleprõmmu finaal toimub 18. augustil.