Toomas Uibo uuest lavastusest: mõistan, et ma ei ole näitleja

"Fantastiline lapsepõlv," kommenteeris Uibo enda lapseiga. "Tegin kõiki poiste lollusi, mis pähe tuli," muigas ta, et varajase karjääri tõttu midagi tegemata ei jäänud.

"Ma sain igasuguseid naljakaid kirju ja ähvardusi lausa ning isegi miilits sekkus ... aga see ei jätnud mulle toona jälge," lausus Uibo. "See oli esimene kohtumine kurjusega," lausus ta ja lisas, et tal on küll ähvarduskirjad hästi meeles, kuidas tänu toetavatele pereliikmetele ja sõpradele tal traumat ei tekkinud. "Tänapäeval on minu meelest see asi veel hullem," ütles ta. "Sellega peab lihtsalt elama."

"Eks seda sai omajagu lapsepõlves tehtud," vastas Uibo küsimusele, miks ta täiskasvanuna lauljakarjääri lennunduse vastu vahetas. "Lapsepõlve mõistes on viis aastat nagu pool elu," lisas ta.

"Ma sattusin tagasi täiesti juhuse tõttu," ütles Uibo. "See tundus põnev projekt. Ma ei olnud ju seal oma näoga," viitas ta "Maskis laulja" saates osalemisele.

"Esmajoones peaks olema oluline see, mida sa teed ja kui hästi sa seda teed," rääkis Uibo, et temal pole kunagi olnud eesmärki kuulsaks saada. "Paraku tuleb see teine pool juurde," lausus ta. "Ma ei kujuta ette, et saab olla eesmärk lihtsalt kuulsaks saada."

22. juulil esietendub Uibo muusikaline lavastus "Minul on vari". Uibo kinnitas, et lavastuses astub ta ka ise lavale. "Ma mõistan, et ma ei ole näitleja ja head sõbrad, professionaalsed näitlejad on ikkagi kandvates rollides," tutvustas ta.

"Tegelikult meil on ägedaid poisse kaks - lisaks Magnusele (Magnus Lõhmus -toim) on veel Marcus-Kristofer (Marcus-Kristofer Kaljuraag - toim), kes on ka fantastiline laulja," kommenteeris Uibo, milliseid noori lauljaid lavastuses kuulda saab. Ta lisas, et lavastuses mängib Lõhmus teda ja Kaljuraag tema venda. "Nad laulavad ka duetti." Lõhmus esitas katkendi loost "Laul põhjamaast" ka "Ringvaade suvel" saates.