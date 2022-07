Jüri Muttika vahetab reporteri rolli saatejuhi oma vastu

Jüri Muttika jaoks ei ole suvise "Ringvaate" tegemises midagi uut, saatejuhina on ta suvel kolleegidele puhkust andnud juba aastaid. "Ootan alati seda suvist saatejuhtimise värki. Suvel on mul alati pidulik tunne ja elevus, mis toimuma hakkab," tõdes ta saatenädala alguses.

Saatejuhtimine on Muttika sõnul hoopis teistsugune proovikivi kui reporteritöö – kui saatejuht peab leidma samal diivanil pidevalt teistsugust inspiratsiooni kui eelmisel päeval, siis reporterina saab ta pidevalt käia uutes kohtades ja avastada uusi asju. "Saatejuhtide elu võib näha välja glamuurne, aga tegelikult on see raske töö. Püüan iga kord teha parema saate kui eelmine kord," rääkis ta.

Kuigi paljud peavad kesksuvel igaõhtust saate tegemist suureks katsumuseks, siis Muttika nn hapukurgihooaega ei usu. "Igas päevas toimub midagi põnevat, mida õhtusse tuua. Täna on alles esmaspäev ja juba on valikut rohkem, kui saatesse mahub," arvas ta.

Uue saatenädala märksõnad on nii üllatavad kohtumised, meelelahutus kui ka sport. Muttika soovib kindlasti sel nädalal tähistada ka Mahavoki 40. tegutsemisaastat: "Mahavok oli mulle lapsepõlves oluline bänd ja usun, et ka paljudele televaatajatele," lausus Muttika.

Suviste saatejuhtimiste jooksul on Muttikal juhtunud nii mõndagi meeldejäävat. "Õues oli 30 kraadi ja stuudios nii kuum, et vahepeal pidi pause tegema, et meil laubalt higi pühkida. Hiljem püsti tõustes olid diivanil higiloigud, nagu oleks kaks poissi püksi pissinud," meenutas ta üht eriti kuuma suvepäeva stuudios. Seda rääkides naerab Muttika, et vana telemaja on oma nime auga välja teeninud, sest kuumal suvepäeval võis stuudio temperatuur prožektorite valguses tõusta aurusauna tasemele.

Praegust "Ringvaate" stuudiot hindab Muttika aga väga kõrgelt. "Mulle meeldib see stuudio väga. Praegune väike poodium loob piduliku tunde – tunnen end seal nagu konferansjee," rääkis ta.

"Ringvaade suvel" on ETV eetris suvistel argiõhtutel esmaspäevast neljapäevani kell 21.35. Sel suvel juhivad saadet erinevad teletegijad – lisaks "Ringvaate" enda tiimile on juba saadet juhtinud Anu Välba, Kristo Elias, Alvar Tiisler jt.