Kanye Westile esitati 7 miljoni dollari suurune hagi

Ürituste korraldamise ettevõte Phantom Labs esitas Kanye Westi vastu California kohtus hagi, kuna räppar on tühistanud palju kontserte ning jätnud tühistamisega seoses maksmata mitmeid arveid.

Tühistatud kontsertide seas on näiteks Westi tänavuse albumi "Donda 2" otseülekanne, "Free Larry Hoover" kontsert, Coachellal üles astumine ja muud esinemised.

"Me oleme väga uhked koostöö üle, mis me Westiga tegime ning meil on kurb tõdeda, et viljakas töösuhe on leidnud sellise lõpu," teatas Phantom Labsi pressiesindaja. "See on vastuvõetamatu - kasutada ära enda kuulsust ja mainet sellisel kujul," lausus ta.

Lisaks teatas äsja Rolling Loud muusikafestival, et West tühistas esinemise ka nende üritusel ning tema asemel astub ühe peaesinejana üles hoopis Kid Cudi.