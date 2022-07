The Weeknd jagas uue sarja "The Idol" treilerit

The Weeknd jagas sotsiaalmeedias sarja "The Idol" treilerit, kus temaga koos astub üles ka Johnny Depi tütar Lily Rose Depp.

"The Idol" on uus HBO sari, mis esilinastub sel aastal. Sarja stsenaarium pöörleb ümber Los Angelese klubiomaniku ja jõuguliidri (The Weeknd, kodanikunimega Abel Makkonen Tesfaye) ning kohaliku poplauljanna (Lily Rose Depp).

Depi ja Tesfaye kõrval astuvad üles veel näitlejad: Troye Sivan, Anne Heche, Melanie Liburd, Steve Zissis, Elizabeth Berkley Lauren, Hari Nef, Nico Hiraga, Jennie Kim (bändist Blackpink) jpt.

Sarja "The Idol" loojad on The Weeknd, Sam Levinson ("Euphoria") ja Reza Fahim.