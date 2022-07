Arop: ma kasvasin oma kestast välja

"Tegelikult oli nime vahetus raske," lausus Arop, kes Suure Papa artistinime alt muusikat enam välja ei lase, kuid keda toona tunti selle nimega väga hästi.

Uue artistinime valik oli Aropi jaoks kui energiapuhastus. "Need inimesed, kes mu ümber olid ... see läks liiga agressiivseks, kurjaks ja halvaks. Mulle ei meeldinud enam see õhkkond, kus ma olin ja muusika, mis mu ümber oli, tõmbas seda ligi," selgitas ta.

"Ma kasvasin oma kestast välja. Nüüd olen ilma filtrita mina - see, kes ma olen," lisas Arop. "Agressiivset muusikat tuleb Aropi nime alt samuti välja. See oleneb puhtalt tujudest," kinnitas ta oma fännidele.

Lisaks teatas Arop, et ka lapse saamine on teda muutnud. "Ma tundsin enne lapse sündi juba iseendas suuri muutusi. Ma rahunesin kuidagi väga-väga deepilt maha. Ma olin küll närviline ja ootusärev, et mis nüüd saama hakkab, sest tulevik oli minu jaoks uus ja hirmutav, aga nüüd, kui see siin on, siis ma olen the happiest ever," kirjeldas ta.

"See oli tegelikult tellitud ühe kommunikatsioonifirma poolt," lausus Arop, et tema uus hittlugu "Kommunikatsiooni probleem" sündis hoopiski tellimustööna. "See oli firma sünnipäevapeole mõeldud lugu. Ma pidin seda esitama ka ja mul oli vähe aega - absoluutselt polnud aimu, mida kommunikatsioonifirma teeb," tõdes ta, et lugu oli algselt raske kokku panna ning seepeale saatis ettevõtte talle pika enesekirjelduse.

"Kui ma selle järgi oleksin teinud, siis ma põhimõtteliselt oleks võinud oma karjäärile kohe kriipsu peale tõmmata," muigas Arop. "Umbes poolteist tundi enne stuudioaega oli mul vaja lugu kohe valmis teha ja mul oli juba kerge paanikahoog, et kuidas ma teen selle loo valmis," meenutas ta.

"Tegin lihtsalt ülikiiresti ära ja nemad olid nii happyd," jätkas räppar, et kõik lahenes hästi. "Ma mõtlesin, et lasen seda paarile DJ-le ja sõbrale, et vaatab, mis nemad arvavad," lausus ta, et ka nendele lugu meeldis ning seejärel otsustatigi see avaldada.

Aropit saab sel suvel kuulda veel näiteks Eesti Hip Hop Festivalil ning Camp of Hip-Hop tantsulaagris.