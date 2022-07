Pärnumaal etendus "Onu Remuse jutte"

Pärnus Jõuluvana Korstna talus mängitakse lastele "Onu Remuse jutte". Ivo Eensalu lavastuses on sellest saanud vahva lauludega lavatükk, kus mängivad Audru Mõisateatri näitlejad ja laulavad Margrit Kitse laululapsed.

Jõuluvana Kostna talu kohta võib öelda, et see on Maria talu tütarfirma. Seal oli palju aastaid kõige üritusterohkem aeg detsember, aga toredat tegemist jagub lastele seal igal ajal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nüüd, kui lava valmis sai ja "Onu Remuse jutte" 10. juulil publiku ette jõudsid, käib rahvast palju. Etendusele tulijad, kes varem kohale jõuavad, saavad vankriga sõita või suisa ratsutada ja see on kindlasti asi, millest ükski laps ei taha loobuda.

Aga lavastust vaadatakse suure kaasaelamisega. Idee tuli Mart Tõnismäelt.

"Kui on sellised toredad näitlejad ja sellised toredad laululapsed ja selline tore pesa, nagu on Jõuluvana Korstna talu, siis kus seda lugu veel teha, kui mitte siin," ütles Tõnismäe.

Kui oli vaja otsustada, keda kutsuda lavastajaks, siis meenus Tõnismäele lastelavastus "Mõmmi ja aabits" ja pikka mõtlemist enam polnud.

"Ivo Eensalust oli meile kõigile väga palju kasu, nii suurtele kui ka väikestele. Tema elukogemused, tema tarkused, tema muhedus. Kui ta siin proove tegi, siis ta oleks võinud üksinda kogu selle loo ära mängida ja kõht kõveras naerda," rääkis Tõnismäe.

Lauluõpetaja Margrit Kitsele tegi ettepaneku laululastega lavastusse tulla samuti Mart Tõnismäe ja jaatav vastus tuli pikalt mõtlemata.

"Laulud on tegelikult Priit Pajusaare kirjutatud Leelo Tungla sõnadele ja kaks vahvat laulikut oli ootamas. Ivo Eensalu valis sealt laulud välja, mis siis meie selgeks õppisime," ütles Kits.

Lapsed peavad lavastuses kaasa tegemist vahvaks kogemuseks.