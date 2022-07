Ameerika autode rongkäik tõi Haapsalu tänavatele tuhandeid pealtvaatajaid

Rongkäigus lõid kaasa nii laupäeval Haapsalu linnusehoovis peetud näitusel osalenud sõidukid kui ka lihtsalt kuurortlinna külla tulnud Ameerika päritolu autod, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Silma järgi hinnates oli kõige enam pealtvaatajaid Haapsalu kesklinna ristmiku ümbruses. Haapsalust liikusid autod edasi Kiltsi lennuväljale.

"Eks see on juba nagu iga-aastane traditsioon, et siin on saadud käidud. Ja lastel ka põnev vaadata, mis häält need autod teevad ja enda üks tuttav on ka rongkäigus osalemas," ütles pealtvaataja Demos.