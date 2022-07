Kasepääl toimus Rääbisefestival

Rääbisepüük on selleks hooajaks Eestis läbi. Peipsi järve ühed maitsvamad kalad paistsid tänavu silma oma suuruse poolest, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Rääbis on meie järve kuldkala, see on kõikidele maitsetele midagi - tõelistele gurmaanidele midagi. Seda saab suvel kaks kolm nädalat ja siis on kõik. Me oleme alati Rääbisefestivali, nüüd juba neljanda, sättinud nende nädalate peale," ütles Rääbisefestivali korraldaja Tauno Laasik.

Festivali lahutamatuks osaks on õpitoad, kus meisterkokad näitavad, mida ja kuidas rääbisest süüa saab teha.



"Rääbisest saab absoluutselt kõike teha. Alates tema toorena söömisest ehk äkisest, nagu siin kõrval õpitoas tehti. Teda saab praadida, teda saab suitsutada, temast saab suppi teha. Temast saab ahjus hautist," rääkis Laasik.

Rääbisesõber Ivo Tupits ütles, et tema lemmik on suitsurääbis. "Minu lemmik oli see, mida mu isa tegi suitsuahjus. Püüan samamoodi järele teha, alati ei õnnestu, aga sinna lähedale mõnikord satub ka," ütles ta.

Ta märkis, et rääbise valmistamisel on oma nipid. "Lepahalud, juurde pandi toorest nõgest, mida ma kätega kraapisin põõsa vahelt, see andis sellise ilus kuldse jume ja mõnusa maitse," rääkis Tupits.

Sel aastal lubati Eesti kalameestel Peipsist välja tuua 45 tonni rääbist.