Hiiumaal avab 35 kodukohvikut oma aiaväravad

4.-6. augustini avavad hiidlaste kodukohvikud taas oma aiaväravad. Kolme päeva jooksul on võimalus külastada 35 eriilmelist kodukohvikut, kus tutvustatakse lisaks huvitavatele maitsetele ka kohalikku kultuuri.

Hiiumaa 35 kodukohviku seas on nii tuntud tegijaid kui ka neid hiidlasi, kes on just sel aastal härjal sarvist haaranud ja avavad kohviku esimest korda.

Nii näiteks teeb esimest korda kodukohviku pidamises käe valgeks nelja lapse ema Reeni Metsküla, kelle "Pannkoogikohvik Krõll" ootab väikseid ja suuri külalisi Käinas.

"Olen kodukohviku pidamise mõtet keerutanud aastast aastasse lausega, et küll järgmisel aasta teeme. Nii juba mitu aastat. Kuna nüüd sain enda kõrvale tugeva, heasüdamliku ja ülimalt positiivse ellusuhtumisega naabrinaise, andis tema viimase tõuke," rääkis Metsküla.

"Otsustasime, et teeme koos ära! Meid on õnneks õnnistatud ka suure hulga ülilahedate sõpradega, kes selle parimas mõttes hullusega kaasa on tulemas," lausus ta.

Kõplased aga on koguni otsustanud üheks õhtuks külavahele tuttuue raamatukogu kokku klopsida. "Küla keskele loodavasse raamatukokku tuuakse oma koduriiulitest head ja huvitavat, mida saab kohvikutesse kaasa võtta, no et mingil juhul igav ei hakkaks," lausus Kõpus asuva kodukohviku "Sepa Sumin" korraldaja Svetlana Reinmets.

"Kõplased otsustasid kohvikutepäeva abil laiskust ravida. Kuna üksinda ei viitsinud kohvikut teha pandi pead kokku ja utsitati üksteist tagant. Nii sai kokku kolm kohvikut, mida külavahele uudistama minna. Koos sai loodud ka selline menüü, et kordusi ei oleks – nii saab ühe kohviku letist vokki, teises liha, kolmandast snäkki ja kokteili. Saab ka torte, mis puusale liigselt kilosid ei lisa," kirjeldas Reinmets nende ühist ettevõtmist.

Lisaks loevad veel Suuresadama "Traalikohvikus" parimate kalasöökide kõrvale luulet Paul-Erik Rummo ja Viiu Härm. Laukal avab oma laekad kurikuulus "Randröövel", kes on lugejaile tuttav Herman Sergo sulest. Selles kohvikus keeratakse aeg tagasi krahviajastusse ja räägitakse kunagise Hiiumaa valitseja krahv Otto Reinhold Ludwig von Ungern-Sternberg'i tegemistest.

Kodukohvikute päeva traditsioon on alguse saanud Hiiumaalt Kärdlast, kohvilähkrite sünnikohast. Tänaseks on sündmus laienenud üle Eesti, sidudes omavahel kogukondasid.