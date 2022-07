Demi Lovatol ilmus uus singel "Substance" koos muusikavideoga

Lovato on varasemalt öelnud, et ta pole kunagi olnud endas ja oma muusikas nii kindel, kui olen selles albumis. "See muusika räägib ise enda eest," teatas ta.

"Substance" meenutab stiililt 2000-ndate algusaja emorokki.

Sel nädalal avaldas Lovato ka ülejäänud lugude pealkirjad, mis uuel albumil olema saavad. Need on: "Holy Fvck", "29", "Happy Ending", "Heaven", "City of Angels", "Bones", "Wasted", "Come Together", "Dead Friends", "Feed" ja "4 Ever 4 Me".

"Holy Fvck" ilmub 19. augustil.