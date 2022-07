Urmas Oru: tuleb tajuda seda, mida ühiskond ootab

"Eelarve pigistab ju igast otsast," vastas Oru küsimusele, miks ETV ja ETV2 ühise peatoimetaja said. "See oli kindlasti üks plaan, mida juba kunagi sai hautud ja uus juhatus, uue värske jõuga tegi selle kohe teoks," lisas ta.

"Ma arvan, et ma olengi võib-olla selline rahulikum tüüp - ma kindlasti ei ole lõhkuja ja lammutaja," iseloomustas end Oru. "ETV mainet, sisu, kõiki neid toredaid saated ning armastatud kaubamärke ja telenägusid peame me kindlasti hoidma," viitas ta oma visioonile. "ETV on kõige armastatum meediabränd," jätkas Oru, et ETV-s suuri muudatusi plaanis pole. "Seda tuleb lihtsalt hoida, hoida ja veelkord hoida."

"Natuke vajab fookuse sättimist ja oma koha leidmist ETV2," rääkis Oru. "Seal tuleb täpsemini valdkondi sõnastada," arvas ta. "Ma usun, et märksõna "kultuur" on seal kõige tähtsam."

"Tegelikult on kultuuri ka ETV-s" lausus Oru ja lisas, et ETV on kindlasti aidanud inimestel paremini aru saada näiteks teatrikunstist, muusikast, arhitektuurist ning olnud kultuuri populariseerija rollis.

Oru sõnas, et Eurovisiooni edastamist kavatseb ETV jätkata. "Ühiskonnas on väga palju erinevaid vaateid ja gruppe: kellele ei meeldi Eurovisioon, kellele vastupidi ei meeldi kammermuusika salvestused. Kusagilt tuleb leida see valik, et kõigil oleks midagi vaadata ja Eurovisioon on ikkagi avalik-õigusliku meediate suur fenomen," lausus ta. "Tuleb tajuda seda, mis rahvas või ühiskond laiemalt ootab."