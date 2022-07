Carly Rae Jepsen andis välja uue singli "Move Me"

"2020. aasta septembris kuulsin sellisest artistist nagu Lewis OfMan. Sõber saatis mulle playlisti ja ma panin selle pidevalt pausile, kui Lewis'e lugu mängima hakkas. Mõtlesin, et see on tõeliselt hea. Maailm oli pahupidi ja seega oli palju aega igasugust uut muusikat kuulata ning mõelda endamisi, kes selle teinud on ja kas me saaksime tulevikus sõbrad olla," tutvustas Jepsen.

"Lewis oli üks väheseid häid asju, mis minuga viimase kahe aasta jooksul juhtus, kui tuurile minek oli välistatud ning reisimisest sai ainult unistada," jätkas ta. "Lisaks on Lewis üks minu lemmikuid meesvokaale. Ma ei jõua ära oodata, et kuuleksite juba meie ühist lugu," rääkis Jepsen ja lisas, et loo valmimine võttis omajagu aega.