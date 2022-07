Üritustekorraldaja Jaanika Siiroja: tuli hakata ise live-kontserte üles võtma

"Läheb väga hästi - praegu on ju suvi. Igal nädalal toimub midagi toredat," vastas Siiroja küsimusele, kuidas Botikul viimasel ajal läinud on. Botik on avatud kolmandat hooaega järjest.

Siiroja teatel sündis sündmustesari Botik Live Sessions koroonaajal, kui polnud muud midagi korraldada. "Tuli hakata ise üles võtma erinevate artistidega live-kontserte," lausus ta. "Pakkuma vähemalt niipidi seda elamust. Tegime seal samas aias," lisas Siiroja.

Sibyl Vane on üks bändidest, kes juba Botik Live Sessionsil üles astunud on. "Nende vinüüliesitluskontsert tuleb laupäeval ja nemad olid niivõrd loomingulised, et ei leppinud lihtsalt videokontserdiga, vaid nad võtsid helifaili live-kontserdist ja pressisid vinüülile," tutvustas Siiroja.

Siiroja sõnul teeb vinüüli eripäraseks ka see, et see jätkab heategevuslikku ideed. "Iga artist valib endale südamelähedase teema, mida ta soovib läbi videokontserdi - või siis läbi tulevase laupäevase kontserti - toetada ja Sibyl Vane on võtnud südameasjaks toetada naise tugikeskust," tutvustas ta.

Siiroja lausus, et Botik võib hea ilma korral koos välialadega lausa 1000 inimest ära mahutada. "On katusealused, on aiaruum, torni üleval on katuseaed - nii et ruumi on," jagas ta.

Järgmise Botik Live Sessionsi artist on veel selgumisel. "Hetkel käivad kokkulepete sõlmimised," ütles Siiroja lõpetuseks.