Calvin Harris, Halsey, Justin Timberlake ja Pharrell Williams avaldasid ühise singli "Stay With Me".

Singel "Stay With Me" pärineb Calvin Harrise uuelt albumilt "Funk Wav Bounces Vol. 2", mis ilmub 5. augustil. Tegemist on järjega albumile "Funk Wav Bounces Vol. 1", mis ilmus 2017. aastal.

Harrise uuel albumil teevad kaasa ka sellised artistid nagu 21 Savage (looga "New Money") ning Dua Lipa ja Young Thug (looga "Potion").