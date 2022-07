Sotsiaalmeediastaar Bella Poarch avaldas uue singli

"Dolls" on Bella Poarchi kolmas singel - esimese ("Build a Bitch") avaldas ta 2021. aasta kevadel.

"Lugu "Dolls" räägib eneseteostusest ja enesekindlusest," lausus Poarch ametlikus avalduses. "See on järg "Build a Bitch" loole. Singel on omamoodi õrn, kuid raevukas, kaunis, kuid hukutav. On tähtis teineteisele toeks olla, kuid samal ajal ei tohi lasta ka endale pähe istuda," iseloomustas ta.

Muusikavideos astuvad üles veel näiteks sellised tuntud muusikud nagu Grimes ja Madison Beer. Video režissöör on Andrew Donoho.

12. augustil avaldab Bella Poarch debüütlühialbumi, mille pealkiri on samuti "Dolls".