Kumu reiv viib kunstimuuseumi ruumidest Maroko subkultuuri radadele

Kolmandat korda toimuv Kumu reiv on sel aastal võtnud suuna Maroko modernse ent salapärase muusikakultuuri radadele. Eesti ja Maroko artistide koostöös tuuakse publikuni nii muusika, nüüdistants kui ka performance-kunst.

Kui eelmisel aastal keskenduti reivikultuuri põlvnemisele ning ühes näitusega "Terve öö üleval. Reivikultuur lähivaatlusel" kaevuti reivikultuuri poliitilisse potentsiaali ja poeetilisse terviklikkusesse, siis sel aastal tutvustatakse publikule Maroko subkultuuride esindajad, kes kutsuvad muusikaarmastajaid kogema nii muusikas esinevat ebamugavust kui ka ühteliitmist, mis toimub vaatamata kõigele, mida ise meid eristavaks peame.

Casablancas tegutsev plaadifirma Casa Voyager toob Tallinna kaks väga erilist ja eripalgelist artisti. Kosh, kes on juba kümme aastat erinevate žanrite ning helitöötlemisvõimalustega eksperimenteerinud, õppis USA-s veedetud aastate järel armastama kooslust sellistest üllatajatest nagu psühhedeelia ja Detroiti tekno. Teine reivil üles astuv Maroko artist on praegu Brüsselis tegutsev OCB, keda tuntakse tema energiast ja elurõõmust pakatava muusika järgi. OCB ei häbene aga kuulajat ka provotseerida ning kutsuda teda kaasa seiklema seniavastamata radadel, et lasta uuel endast läbi voolata ning avastada nii endas kui meid ümbritsevas veel seni kogematut.

Lisaks saab reivil kuulda ka tervet plejaadi kohalikest eksperimenteerijatest nagu näiteks Halal Club, kuhu kuuluvad underground kogunemiste austajatele tuttavad Tarik Labrighli, Rasmus Neljandi ja Pasha xxxx. Kõik kolm on tuntud eufooriliste, teinekord tujukate ja sageli pööraste DJ-settide poolest, mis augustikuus ühel ööl Eesti kunstimuuseumi ruumides elama pannakse.

Niisamuti võtavad Kumus koha sisse muusikaprodutsent ja live-artist Dharma Doom, linnamaastikest inspireeruv Fakedjjj ning Born to Bang, kes viib kuulaja rännakule trip-hopist darkwave'ini.

Performance-osa on sel aastal loonud Keithy Kuuspu, kes paneb kunstimuuseumi ruumides maanduma kosmoselaeva, mis saabub inimeste sekka dimensioonidevahelisusest, et luua kõigi kohaolijatega ühendus läbi kollektiivse fantaasiavälja. Seekordselt reivilt ei puudu ka koreograafiline padjarituaal, millesse on end peitnud nii moekunst, liikumine kui ka muusika. Selle eest vastutavad moeloojad Karl Joonas Alamaa, Lisette Sivard ja Andreas Kübar, koreograaf Henri Hütt ning helitausta loonud Kiwa. Rituaalist oodatakse osa võtma ka kõiki muuseumipeo külalisi.

Kumu reiv toimub 19. augustil.