Maailmarändur Joosep Järs: Tallinn to Tokyo võiks võtta aega kümme kuud

"Elu peab ju põnev olema," kommenteeris Jukk, miks nad sellisel kujul reisida soovivad.

"Ma põhimõtteliselt elan siin täiskohaga," tutvustas Järs kaubikut. "Ta on väike korter - siin on tõesti kõik olemas. Meil on elekter, kõik vajalik söögitegemiseks," tõi ta näiteid. "Me oleme nüüd üle aasta aja teinud oma reisid selles samas kollases bussis ja nautinud seda täiel rinnal."

Noored plaanivad alustada uut ja seni pikimat reisi augusti keskel ning olla Jaapanis järgmise suve alguseks. "Viimase bussireisi tegime Hispaanias ja seal jäi autentset elamust lihtsalt vajaka," põhjendas Järs uut eesolevat seiklust. "Tallinn to Tokyo võiks võtta aega kümme kuud," lisas ta.

"See on bussielu üks suurimaid plusse - see annab täieliku vabaduse. Sa ärkad üles täiesti looduse keskel ... Eestis RMK platsidel on see eriti mõnus," rääkis Järs. "Saab hommikul alustada päeva karastava järvega - see on tõeline privileeg," lisas ta.

"Enamus meie raha tuleb säästudest. Enne selliseid rännakuid me tõesti töötame kõvasti, näeme vaeva," vastas Järs küsimusele, kust enamus nende sissetulekutest tuleb. "Samuti on meil olemas YouTube'i kanal, kuhu me postitame reisivideosid," lisas ta, et ka sealt on hakanud neile natuke raha laekuma.

"Meil lähebki a la 500 eurot kuus - 1000 kahe peale," lausus Jukk, mis summaga nad minibussis elades hakkama saavad. "Ei ole kontimurdev."