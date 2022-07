The Boondocks avaldas uue eneseiroonilise singli "I'm nice"

Suvine singel seob eelmise albumi pungist inspireeritud toored vokaalid trummibassiliku rütmikaga. Uue looga on tehtud koostööd produtsent Paal Pilleriga, kes produtseeris eelmisel albumil ilmunud loo "(10455)".

Loo autori Karl Kevade sõnul on "I'm nice" edasiarendus The Boondocksi punkfaasist. "Üles on ta ehitatud samadest elementidest, mida ka eelmisel albumilt leiab, kuid tööriistakast on märksa drum and bass'isem," sõnas Kevad.

Bändi kitarristi Romet Mägari sõnul on uus singel lüüriliselt eneseiroonitseva temaatika jätk. "Seekord laulame klassikalise nice guy arhetüübist."