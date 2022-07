Martin Heremi lennutab tagasi lapsepõlve kanasõnniku lõhn

"Üks lõhn, mida täna enam palju ei tunne, aga vahel ikka, on värske kanasõnnik, see viib mind lapsepõlve, kui olin 4-5-aastane ja meie maja taga olid kanad," ütles Herem.

Kaitseväe juhataja sõnul on lõhnad paljuski mäluga seotud ja neid taas kogedes lendab ta otsekohe lapsepõlvekoju, olgu see siis seatapu, puutegemise või sõbraga männimetsas mängimise aeg. Ta tunnistas, et tema lapsepõlv oli õnnelik ja lõhnadega seotud rännakud minevikku tekitavad hea tunde.

Saatejuht Priit Kuuse küsimusele, mis kaitseväe juhatajat tänasel päeval inspireerib, innustab ja kannustab, vastas viimane, et need on rõõmsad inimesed.



"See võib olla mingi talgutöö kuskil ühiskondlikul objektil, kuskil terviserajal, keegi ei pruugi üldse teada, et mina ja minu sõbrad selle korda tegid. Kui ma poole aasta pärast näen, et seal väga ilusal terviserajal on inimesed, kes seda kasutavad ja neil on hea meel, siis see motiveerib mind. Ja nad ei tea, kes selle tegi. Kui inimesed on rõõmsad, siis see teeb head meelt," kinnitas ta.

Heremi sõnul ei ole vaja, et keegi ütleks, sa tegid midagi hästi. Olulisem on teada, et see asi, mille sa tegid, on hea. Inimene ise teab, et tema oli selle taga, seda ei ole vaja meelde tuletada ega esile tõsta, usub ta.

