The Teps avaldas lühialbumi "The"

The Teps on 2020. aastal alguse saanud ansambel, kuhu kuuluvad Ats Tani (vokaal), Henri Erik Tammai (kitarr), Rando Lilleorg (trummid) ja Uku Haasma (bass). Seni on avaldatud singlid "Suudlemise tuju" ja "Not Again (All The Things That We Went Thru)".

"Hakkasime seda EP-d vaikselt kõpitsema eelmisel sügisel. Protsessis oli nii naeru kui ka nuttu, aga praegu tundub, et võib mingisuguse peatüki lõppenuks lugeda. Esimene osa meie bändi teekonnast on ilusti kokku võetud ja siit on hea rahuliku südamega reipal sammul edasi minna," sõnas Henri Erik Tammai.

Albumil teevad kaasa ka Kelly Vask taustavokaalidel ja Jason Hunter trompetil. Albumi miksis ja masterdas Jose Diogo Neves.