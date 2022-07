Metallica 36 aastat vana lugu tõusis taas Billboardi muusikaedetabelisse

Metallica 36 aastat vana lugu "Master of Puppets" tõusis Billboardi muusikaedetabelis 40. kohale tänu "Stranger Thingsi" sarjale.

Möödunud kuul vallutas Kate Bushi 37 aastat vana lugu "Running Up That Hill" muusikaedetabelid - nüüd jõudis Billboardi edetabelisse ka Metallica aastakümneid vana lugu "Master of Puppets". Singlit mängiti "Stranger Thingsi" neljanda hooaja viimases osas.

Eelmisel nädalal tänas Metallica ametliku avaldusega "Stranger Thingsi" loojaid Matt ja Ross Dufferit. "On suur au olla osa Eddie seiklustest ja pakkuda seltsi kõikidele teistele artistidele, kelle muusika sarjas kõlab," lausus bänd.