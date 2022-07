Harry Styles avaldas uue muusikavideo

Uue muusikavideo režissööriks on Bradley & Pablo, kes aitasid ka Styles'i 2019. aasta hiti "Watermelon Sugari" muusikavideot koostada.

Tegemist on teise looga Stylesi "Harry's House" albumilt, millele ta muusikavideo avaldas - albumi esiksingel oli "As It Was".

Harry Stylesi värskeim album "Harry's House" ilmus 20. mail. Seda müüdi ilmumisnädalal 521 500 koopiat ning album purustas mitmeid muusikaedetabelite rekordeid.