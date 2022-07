Iduettevõtja Anett Kislov: toitu toodetakse lihtsalt üle

Raadio 2 hommikuprogrammi külastas Anett Kislov iduettevõttest ResQ, mis võitleb toiduraiskamise vastu. Kislov tutvustas, et nende mobiilirakenduse abil on päästetud Tallinnas juba üle 6000 portsjoni toitu.

"Globaalselt ületame kohe kaheksa miljoni piiri," rääkis Kislov päästetud toiduportsjonitest maailma mastaabis. "Seda kogust ei suuda isegi ette kujutada."

"Eesti turul peame me rohkem vaeva nägema ja koostööpartnereid otsima, aga on ka neid, kes on juba platvormist kuulnud mõne sõbra või töökaaslase poolt," rääkis Kislov. "Probleem on olemas ja ka toidupakkujad ise tahavad selle probleemiga tegeleda," lausus ta.

"Kohvikud pakuvad näiteks järelejäänud saiakesi õhtuks, paljud restoranid pakuvad lõunasööke, mis peale serveerimist üle jäävad," tõi Kislov näiteid, millist toitu võib läbi ResQ rakenduse endale soetada. "Meil on platvormil ka hulgimüüjad, kes müüvad sellist kaupa, mida poodidesse saata ei saa," selgitas ta, et vahepeal võib olla toote pakend kahjustunud, kuid toit selle sees on tegelikult täiesti kõlblik.

"Ma arvan, et toodetakse lihtsalt üle. Tahetakse pakkuda võimalikult suurt valikut klientidele," vastas Kislov küsimusele, miks toitu kohvikutes ja restoranides üle jääb. Samuti arvas ta, et söögikohtadel on raske on hinnata, kui palju kliente neid reaalselt külastab.

Kislovi sõnul käivad praegu läbirääkimised ka toidupoodidega. "Töötame iga päev selle nimel, et toidupoed ka tuleksid," ütles ta. "Alustasime Tallinnast ja kindlasti plaanime laieneda ka teistesse suurematesse linnadesse," lisas Kislov.