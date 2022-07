Tallinn Truck Show'le tuleb reka, mille sisse on ehitatud kõrts

5. ja 6. augustil on Tallinna lauluväljakul võimalik uudistada 40 tonni kaaluvat Sundance Kid Salooni nimelist ratastel kõrtsi.

Kõrts on ehitatud haagisesse, mida kannab USA-s toodetud 1987. aasta The Kenworth W900B veok. Haagis-kõrts ise on ehitatud 15 aastat tagasi.

Tallinn Truck Show Autor/allikas: Erakogu

Rekaomanik Lars Hansen on suurveokiga võitnud mitmeid hinnatud auhindu üle Euroopa. Suurimaks tunnustuseks peab ta ise 2019. aastal saadud parima show-auto karikat Rootsi suurimal Skane Truckshow'l, mille võitja selgus 900 reka seast.

Tallinn Truck Show Autor/allikas: Erakogu

5. ja 6. augustil saab Tallinn Truck Show'l näha kümneid tuunitud ja maalitud rekasid üle Euroopa. Iga üritusel olev reka on omaniku suurim hobi ja tihti ka elutöö, millesse on kulutatud suured rahasummad ja palju aega. Enamik rekasid on kasutusel igapäevaselt, kuid mõned on tehtud ainult näituste otstarbeks.

Lisaks rekadele saab kahe päeva jooksul vaadata ekstreemseid trikimootorrattureid, drift show'd ja veokite rallit.