Netflix kinnitas David Beckhami dokumentaalsarja

Uuel dokumentaalsarjal puudub veel pealkiri, kuid teada on, et see sisaldab seni ennenägematuid kaadreid Beckhami karjäärist jalgpallurina.

Sarja süžee kajastab ka Beckhami tagasihoidlikku lapsepõlve Ida-Londonis. Samuti saab seal kuulda intervjuusid endise Manchester Unitedi staari ning tema sõprade ja perega.

Uue dokumentaalsarja filmimisega on seotud produtsendid Fisher Stevens ja John Battsek.

Backham on viimasel ajal telemaailmaga rohkem seotud ning tema ettevõte Studio 99 teeb ka saateid Disney+ ja Paramount+ jaoks.