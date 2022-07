Näitleja Harrison Ford sai 80-aastaseks

Harrison Ford on üks enimteenivaid näitlejaid maailmas. Kõige paremini on Ford tuntud oma rollide poolest "Indiana Jonesis" ja "Star Warsis".

Ford on oma karjääri jooksul teinud vähemalt 75 filmi ning ülemaailmse kuulsuse saavutas ta juba 1980-ndatel, kui mängis märulifilmides "Rambo: First Blood Part II" ja "Predator".

Variety pani kokku Harrison Fordi parimate filmide edetabeli, milleks on:

1. "Star Wars: The Empire Strikes Back"

2. "The Mosquito Coast"

3. "The Fugitive"

4. "Blade Runner"

5. "Indiana Jones and the Last Crusade"

6. "Working Girl"

7. "Presumed Innocent"

8. "Witness"

9. "What Lies Beneath"

10 "Morning Glory"