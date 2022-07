Uus Victoria's Secreti dokumentaalsari näitab brändi varjupoolt

Victoria's Secret sai omanimelise dokumentaalsarja "Victoria's Secret: Angels and Demons", mis kujutab brändi hiilgehetki ja ka seni teadmata varjupoolt, mis viis moe-showde tühistamiseni.

Multimiljardi-dollari ettevõte Victoria's Secret oli kultuurifenomen 1990-ndate lõpus ja 2000-ndate alguses. Algselt vaid naiste pesuriietele keskenduv bränd oli eelkõige tuntud enda suurejooneliste moe-showde poolest, keda esindasid "Inglid" (Angels).

Uues kolmeosalises sarjas "Victoria's Secret: Angles and Demons", lahatakse lähemalt megabrändi stiili, võimu ja rahalisi küsimusi. Samuti tuleb juttu ettevõtte tegevjuhi Les Wexneri (Leslie Herbert Wexneri) seostamisest süüdi mõistetud seksuaalkurjategija ja endise finantsjuhi Jeffrey Epsteiniga.

Sarja režissöör on Matt Tyrnauer. "Mulle meeldib avada kinniseid süsteeme ja maailmu läbi lugude ning ma arvasin, et selle loo juures on midagi, mis vajab jagamist," lausus ta.

Vaata dokumentaalsarja treilerit siit: