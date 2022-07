Kassikontsert avaldas kaks uut singlit

"Ajad on kiired ja segased. Valmistame Paide Teatriga viimast poolaastat ette ning lisaks tegelen Kassikontserdi uue materjaliga. Kogu materjali on veel vara avaldada, aga need kaks konkreetset lugu olid juba pikemalt aega ootel, kõlasid suviselt ning soovisin need välja lasta." sõnas Havanski.

Lugudes kõlavad Kassikontserdile omased teemad - üksindus, otsingulisus, igavus ja igatsus.

Kirill Havanski on näitleja, helikunstnik, muusik ja üks Paide teatri kaasloojatest. Muusika puhul huvitab teda eelkõige igavikulise atmosfääri tekitamine ning melanhoolsus.