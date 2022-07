Rokkansambel Hvnta: muusikavideod on jälle moes

"Videod on õnneks uuesti päevakorda tõusnud - mingi hetk oli nii, et videod ei märkinud midagi või keegi ei teinud neid ja neid polnud eriti kuskil mängida," rääkis Hvnta. Nüüd on nad uuesti päevakorda tõusnud ja minu meelest on see äge, et muusikavideod on jälle moes," lisasid nad.

Ansambel nõustus, et Maneskini populaarsus on ka rokkmuusika populaarsust kasvatanud. "Kindlasti on Maneskin seda tõuget andnud laiemale publikule / .../ aga minu jaoks rokk alati olnud üks muusikastiilidest ja ühtlasi ka moes," laususid nad. Ansambel lisas, et kontsertidel on nad hakanud uusi nägusid panema tähele küll.

Hvnta andis äsja välja ka uue loo. "Selle loo suhtes on tunne okei ja inspiratsioon tuli lihtsalt sellest, et tuleks teha uus lugu," naljatlesid muusikud.

Hvnta uut lugu saab kuulda nende laupäevasel kontserdil. "Astub nii tihti kui võimalik ja see suvi päris tihti," vastas ansambel küsimusele, kui tihti sel suvel lavale astutakse. "Sel laupäeval Haapsalus, ööklubis Africa," teatasid nad.