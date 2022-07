Rolf Roosalu ABBA tribuutidest: eesmärk on laval naudingut näha

Dagmar Oja lausus intervjuus "Vikerhommikule", et lugude valikut kontsertidele oli keeruline teha. "Kõik on ju hitid – mida sa siis välja jätad?" kommenteeris ta. "Siis me otsustasime, et paneme kõik laulud popurriisse," lisas Oja, et niimoodi saavad nad ikkagi kõik hitid ära esitada.

"Ja kava kokkupanemisel proovisime lähtuda sellest, et ei oleks ainult ABBA esitatud lood, sest tegelikult on nad kirjutanud väga palju muusikat ka teistele artistidele," viitas Rolf Roosalu muusikale, mida lisaks ülipopulaarsetele ABBA hittidele veel nende kontsertidel kuulda saab.

Roosalu ja Oja nõustusid üksmeelselt, et ABBA lood on vokaalselt nõudlikud. "Nagu meie kontsertidel ei ole juhuseid, siis ABBA muusikas ei ole ka juhuslikkust – kõik on välja timmitud nii, nagu olema peab," arvas Oja. "See ikkagi võtab meilt kui lauljatelt väga palju kohalolemist," lisas ta, et ABBA lugusid tuleb laulda teadlikult.

"Kui sa kuulad ABBA muusikat, siis tundub, nagu see ei ole midagi rasket, aga kui seda hakata järele laulma, siis sa saad aru, et need noodid on ikka päris kõrged ja need seaded on ikka päris rasked," lausus Roosalu omalt poolt. "Aga see peakski olema eesmärk, et lugusid kuulates me ei näeks artiste tohutult pingutamas," lisas ta.

Roosalu lausus, et tihtipeale arvatakse, et lauljaks olemine on lihtne töö. "Teete ju noka lahti ja nii ta läheb," tõi ta näite lausest, mida on muusikuna palju kuulnud. "Kunagi ma isegi solvusin selle peale," ütles Roosalu, sest tegelikult matab ta laulmise alla väga palju töötunde.

"Aga viimasel ajal ma olen hakanud seda komplimendina võtma, sest järelikult higi, vaeva ja tohutut pingutust ei ole laval näha ning see peakski olema eesmärk," teatas ta. "Me näeme ainult naudingut."