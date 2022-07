Eminem annab välja uue kogumikalbumi "Curtain Call 2"

Eminem tegi ametliku avalduse, et annab 5. augustil välja enda teise kogumikalbumi "Curtain Call 2". Tegemist on järjega kogumikalbumile "Curtain Call: The Hits", mis ilmus juba 2005. aastal.

Teada on, et teisel kogumikalbumil saab olema näiteks Eminemi viimati avaldatud lugu "From the D 2 the LBC" koostöös Snoop Doggiga ja ka üks veel täiesti avaldamata lugu, mille pealkiri on isegi teadmata.

Samuti saab kogumikult leida lugusid Eminemi albumitelt: "Relapse" (2009), "Recovery" (2010), The Marshall Mathers LP 2 (2013), Revival (2017), Kamikaze (2018) ja Music to Be Murdered By (2020).