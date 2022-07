Artjom Savitski: TikTok on üks parimaid muusikaturunduse platvorme

"Peale muusika ma teen ka sotsiaalmeediat ja olen helirežissöör," tutvustas Savitski, et tema suvi on üsna töine ning ta tunneb, et puhkehetki võiks kiire elustiili juures rohkem olla.

Üks koht, kus muusikule suviti alati puhata meeldib, on Haapsalu. "Mulle meeldib, et seal on luikesid rohkem kui inimesi," põhjendas ta.

Pandeemia ajal hakkas Savitski ka TikTokki videosid üles laadima, sest ta tundis, et meelelahutusest oli puudus. Nüüd on tal platvormil üle 40 000 jälgija. "See on üks parimad muusikaturunduse platvorme tänapäeval," arvas Artjom. Ta lisas, et Eestis on küll raskem n-ö viraalseks minna, kuid ka siin on mõned lood "plahvatanud".

"Need lähevadki viral'iks, kus on rohkem äratundmisrõõmu," kommenteeris Savitski, millised on tema kõige populaarsemad videod ja lisas, et tihti meeldib inimestele kuulda nalju meeste ja naiste vahelistest suhetest.

Savitski sõnul on TikTokil ka oma varjupool – seal on palju küberkiusamist. "Ma tegelikult käin koolides kiusamisest hästi palju rääkimas, kuna ma näen seda pealt ja see teema üleüldse puudutab mind," lausus ta. "Tehakse fake-kontosid ja pannakse üksteisele puid alla," lisas Savitski. "Need kommentaarid on jubedad."

"Ma olen seda nii palju kohanud – nimesid nimetamata – kes on oma content'i ehitanud selle peale, et nad sõimavad teisi või neil on väga palju öelda teiste kohta, aga kohe, kui keegi ütleb midagi nende kohta, siis on nutt ja hala lahti," rääkis Savitski ning nõustus saatejuhtidega – kui ütled, siis ole valmis ka vastu võtma.

Artjom Savitskil ilmus äsja ka uus lugu "Foorid", mis räägib segastest signaalidest inimsuhetes. Kuula uut lugu siit:

Loo sõnad kirjutas Põhja-Korea.