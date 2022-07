Peakokk Orm Oja: ma pole endale seitse kuud palka maksnud

Oja rääkis, kuidas inflatsiooni ja muude tegurite mõjul on hinnatõus väga kiire olnud. Kui eelmine aasta oli veiseliha antrekoodi steigi kilohind 16 eurot, on see tänaseks tõusnud 34–38 euroni. Oja sõnul on tegemist väga keerulise ajaga, sest hinnatõus puudutab nii kliente kui ka töötajaid. Endale ei ole ta seitse kuud palka välja maksnud.

"Kui keegi ütleb, et teil on nii kallid hinnad, sest sa tahad kiirelt rikastuda, siis mina isiklikult seda raha ei näe. Ma maksan palgad ja arved ära ning hakkan otsast peale," seletas ta.

Kuigi hinnatõusud on toitlustusvaldkonda tugevalt mõjutanud, ei ole Oja sõnul tema juhitud restoranides see külastatavust vähendanud. Üheks põhjuseks peab ta pandeemiajärgset vabanemistunnet, teisalt toob välja, et ka eelmise majanduskriisi ajal olid tema restoranid rahvast täis. "Ma arvan, et teatud tüüpi restoranid jäävad toimima. Vähemalt kliendi seisukohalt," sõnas Oja.

Sügisel jõuab Eesti televaatajateni esimest korda kodumaine versioon kokasaatest "Masterchef", ühe žüriiliikmena osaleb saates ka Oja, kelle sõnul on saate eesmärk varjatud talendid üles leida.

Oja sõnas, et kokandusvõistlusel on oma koht ka kodustel toitudel. "Kui keegi teeb perfektse kartulipüree hakklihakastmega, siis ma arvan, et see võib anda rohkem punkte kui kehvasti valmistatud fine dining'u toit."