Suvist "Ringvaadet" juhib esimest korda Alvar Tiisler

Eelkõige spordiuudistest ja -ülekannetest tuttav Alvar Tiisler võtab esimest korda enda peale saate "Ringvaade suvel" juhtimise. Kui varem on ta samas stuudios käinud külalisena, siis nüüd on tema sisustada neli argiõhtut.

"See on hästi hea vaheldus ja põhjus tulla oma mullist välja," sõnas Alvar Tiisler esimese saateõhtu eel, lisades, et "Ringvaade suvel" annab võimaluse tegeleda spordi kõrval teiste teemadega ja kohtuda uute inimestega nii külaliste kui ka kolleegide näol. Näiteks esmaspäevases saates on tema külaliseks Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov, kes hakkab nimeliselt ennustama uue valitsuse koosseisu. Samuti tuleb esmaspäevases saates teemadena sisse nii kosmose vallutused kui ka kodumaine kunst.

Kuna toimumas on mitmeid märgilisi spordivõistlusi rallist kergejõustikuni, siis sportlikest teemadest ei pääse Alvar Tiisler ka sel nädalal. Siiski loodab saatejuht, et spordi osakaal ei ole teiste teemadega võrreldes nii suur. "Mida vähem sporti, seda huvitavam nädal tuleb. See paneb ka mind ennast proovile," lisas ta ja avaldas lootust, et algav nädal toob endaga kaasa ootamatusi, millest ka saates rääkida.

"Ringvaade suvel" on ETV eetris suvistel argiõhtutel esmaspäevast neljapäevani kell 21.35. Sel suvel juhivad saadet mitmed erinevad teletegijad, põhitegijate kõrval on juba saatetegijatena üles astunud Anu Välba ja Kristo Elias.